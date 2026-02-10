Oggi Federico Pellegrino torna in gara a Tesero, in Val di Fiemme, per la sprint a tecnica classica. Dopo la delusione di Pechino, il campione ha deciso di cambiare metodo e approccio allo sport. Ora si sente più motivato e pronto a dare il massimo, anche se sa che la concorrenza è agguerrita. Pellegrino ha dichiarato di essere soddisfatto dei progressi fatti e spera di ottenere un buon risultato.

Settimo: così arriva Federico Pellegrino nella sprint a tecnica classica di Tesero, in Val di Fiemme. Un’eliminazione in semifinale che non gli consente di difendere gli argenti del 2018 e 2022, ma si sapeva già, del resto, che la sua situazione non era di quelle semplici considerata proprio la tecnica classica. Per lui il vero banco di prova sarà legato alla team sprint, ma non c’è amarezza nel suo parlare successivo all’impegno agonitico. Queste le parole di Pellegrino al termine della gara raccolte dalla FISI: “ Oggi devo essere contento di questa gara perché, sebbene devo accettare di avere sei atleti davanti a me in classifica, chiudo il mio ciclo olimpico nelle sprint con un’altra semifinale, come avevo cominciato a fare 12 anni fa a Sochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino: “Oggi devo essere contento. Dopo Pechino ho cambiato l’approccio allo sport”

Federico Pellegrino si è classificato decimo nella 10 km in tecnica classica a Dobbiaco, seconda tappa del Tour de Ski 2025-2026.

Oggi Jannik Sinner ha vinto facilmente contro James Duckworth, qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

