Nel 2025, la stagione della MotoGP ha visto un ritorno importante di un pilota molto noto, che ha riacceso l’interesse degli appassionati e influenzato le dinamiche in pista. La competitività tra i piloti si è intensificata, portando a gare più emozionanti e a un confronto serrato tra le squadre. La stagione ha lasciato molti spunti di discussione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Nel 2025 il Circus della MotoGP è stato scosso da un ritorno di Marc Marquez che ha riacceso l’entusiasmo e la competitività, segnando una stagione intensa e decisiva. Parallelamente, Alex Marquez ha mostrato una crescita significativa, arrivando a lottare per il titolo mondiale e chiudendo al secondo posto in classifica, una conferma di maturità e determinazione. Il ritorno di Marc Marquez nel 2025 ha avuto un effetto rilevante sull’andamento del campionato, in parte oscurando le imprese del fratello minore. Alex Márquez ha potuto operare come contendente al titolo, culminando con un piazzamento di rilievo in classifica. L’inverno ha visto l’italiano affrontare una preparazione mirata, legata all’uso di una moto full factory e al sostegno di un team satellite che lo assiste al massimo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a concentrarmi troppo sul titolo invece che sulla guida

Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.

MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaCalato il sipario sulla terza e ultima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), dedicata alla MotoGP.

Temi più discussi: Alex Marquez al top, il fratello Marc vicino nonostante due cadute; MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa; Alex Marquez: Caduta a parte, test positivo. Mi sento più pronto rispetto al 2025; MotoGP | Test Buriram pre 2026, day 1: miglior tempo per Alex Marquez nella giornata d’apertura.

Alex Marquez: Sono più pronto rispetto al 2025. Vedremo se sarò più vicino a MarcIl vice-campione 2025 è pronto per dare la caccia al fratello Marc nella stagione che si aprirà questo weekend in Thailandia ... formulapassion.it

Alex Marquez: Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test, mi sento più pronto dell’anno scorsoAlex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 da vice-campione iridato in carica, dopo aver disputato di gran lunga la miglior stagione della ... oasport.it

GRESINI RACING, ALEX MARQUEZ: “ESPERIENZA ACCUMULATA PER GIOCARMI IL TITOLO: TRA 3/4 GARE CAPIRÒ IL MIO LIVELLO” "Mi sento più pronto per lottare per il mondiale. L'anno scorso non avevo l'esperienza. Ripetere il 2025 già sarebbe pos - facebook.com facebook

#MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno" x.com