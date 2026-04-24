MotoGP Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez | i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP Spagna
Nelle pre-qualifiche del GP di Spagna a Jerez, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, garantendosi l'accesso diretto alla seconda sessione di qualifiche. Con lui sono passati direttamente in Q2 anche Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia, tra gli altri. La sessione ha delineato i primi favoriti per la fase decisiva delle qualifiche ufficiali, con alcuni piloti che si sono distinti per le loro performance sul circuito.
Alex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l'accesso diretto in Q2 insieme a Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. Fuori Acosta, Morbidelli, Honda e Yamaha.🔗 Leggi su Fanpage.it
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