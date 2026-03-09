4 Ristoranti per Alessandro Borghese La Piola di Reaglie di Marco è la migliore di Torino

Marco de La Piola di Reaglie, situato ai piedi delle colline torinesi, ha ottenuto il punteggio di 156 punti ed è stato riconosciuto come il migliore ristorante di Torino secondo la trasmissione di Alessandro Borghese, “4 Ristoranti”. La sua valutazione si basa sulle visite e sulle recensioni raccolte durante il programma, che coinvolgono quattro ristoranti della città.

"Hai vinto perché sei riuscito a creare il clima e i sapori di una classica piola torinese. E poi ci sono il biliardo e le bocce!", lo ha incoronato lo Chef Marco de La Piola di Reaglie, ai piedi delle colline torinesi, con 156 punti è il vincitore di 4 Ristoranti. La sua cucina autentica e l'accoglienza brillante gli sono valsi il titolo di Miglior piola di Torino, nella sfida tra le storiche trattorie torinesi che è andata in onda ieri, domenica 8 marzo, su Sky. La Piola di Reaglie ha colpito con il suo fascino senza tempo che ha visto passare generazioni di torinesi. I tavoli in legno, le lampade che richiamano la vecchia bocciofila e la mise en place, semplice e rustica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Alessandro Borghese premia il migliore ristorante di cucina tipica di Pisa: 4 Ristoranti, ecco quando va in onda la puntataPisa, 31 gennaio 2026 – Ecco arrivata a Pisa una delle sfide culinarie più seguite della televisione.

4 Ristoranti, chi paga il conto e come vengono scelti i ristoranti. Parla Alessandro BorgheseAlessandro Borghese è il protagonista di 4 Ristoranti, il programma di successo in onda su Sky.

Contenuti utili per approfondire Alessandro Borghese

Temi più discussi: 4 Ristoranti a Torino, Chef Borghese alla ricerca della miglior piola. Le anticipazioni; 4 Ristoranti di Alessandro Borghese: tappa a Reggio Calabria; Alessandro Borghese 4 Ristoranti: il miglior ristorante del centro di Reggio Calabria; 4 Ristoranti di Borghese a Reggio Calabria: il locale vincitore.

4 Ristoranti, per Alessandro Borghese La Piola di Reaglie di Marco è la migliore di TorinoHai vinto perché sei riuscito a creare il clima e i sapori di una classica piola torinese. E poi ci sono il biliardo e le bocce!, lo ha incoronato lo Chef ... torinotoday.it

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 11, Ultima Puntata: nella tappa finale si cerca la Miglior Piola Di TorinoSi conclude il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 11. Oggi, 8 marzo 2026, chef Borghese arriva a Torino alla ricerca della Miglior Piola. L'appuntamento è su Sky e in Streaming su NOW. comingsoon.it

La puntata di "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese ambientata a Chioggia, andata in onda su Sky e prevista su TV8. La puntata ha raccontato la cucina di mare locale, con una sfida tra tre locali del centro storico e uno a Sottomarina. Puntata TV8: Secondo i - facebook.com facebook