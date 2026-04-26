Il nuovo comandante della Polizia Locale di Alessandria ha assunto ufficialmente il comando, portando con sé una squadra composta da 76 agenti. La giunta comunale ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di agenti, con l’obiettivo di superare le 80 unità entro giugno 2027. Una delle prime misure adottate riguarda l’intensificazione delle pattuglie durante le ore notturne.

? Cosa sapere Flaviano Crocco assume la guida della Polizia Locale ad Alessandria con 76 agenti.. La giunta Abonante punta a superare le 80 unità entro giugno 2027.. Flaviano Crocco ha assunto da pochi giorni la guida della Polizia Locale ad Alessandria, portando con sé un’esperienza decennale maturata tra Tortona e Valenza dopo l’ultimo periodo trascorso a Pavia. Il nuovo comandante, che conosce bene le dinamiche del territorio provinciale dopo aver prestato servizio per dieci anni a Tortona e due anni a Valenza, rientra in un contesto dove la percezione di insicurezza inizia a farsi sentire, pur non corrispondendo a una realtà oggettiva....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, più pattuglie di notte: il piano del nuovo comandante

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