Saronno nuovo Piano sicurezza | 60mila euro per più pattuglie straordinari alla Polizia locale e unità cinofila

A Saronno il Comune ha deciso di mettere in campo 60mila euro per aumentare le pattuglie in strada. La Polizia locale farà più straordinari e manterrà attiva l’unità cinofila. L’obiettivo è rafforzare la presenza nelle zone più a rischio e migliorare i controlli, coinvolgendo anche commercianti e cittadini.

