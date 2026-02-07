L' istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano contro bullismo e cyberbullismo

Da chietitoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano si prepara a scendere in piazza contro il bullismo e il cyberbullismo. Lunedì 9 febbraio, nell’ambito delle attività Unesco, organizza una manifestazione per sensibilizzare studenti, genitori e insegnanti. L’evento, patrocinato dal Comune di Lanciano, vuole mettere in evidenza il problema e promuovere comportamenti più rispettosi e consapevoli tra i ragazzi.

L'istituto comprensivo "Mario Bosco", con il patrocinio del Comune di Lanciano, organizza lunedì 9 febbraio la "Manifestazione di sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo", nell'ambito delle attività Unesco dell'istituto. La manifestazione è finalizzata a promuovere il rispetto.

