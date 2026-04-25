Il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0 nel match disputato al ‘Maradona’. La squadra campana ha segnato quattro gol senza subirne, consolidando così la sua posizione in classifica e avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con il risultato di 4-0 in favore del Napoli, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli strapazza la Cremonese, vince 4-0 e ipoteca la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. A quattro giornate dalla fine del campionato la squadra di Conte può infatti contare come minimo su otto lunghezze di vantaggio sulle quinte in classifica e dunque la conquista di un posto nella più importante rassegna continentale si fa sempre più vicina. La vittoria dei partenopei, allo stesso tempo, impedisce all’Inter capolista, adesso a -9, di festeggiare lo scudetto già domenica: Chivu e i suoi dovranno pazientare almeno per un’altra settimana.. La gara del Maradona non ha storia perché troppo grande ed evidente è la differenza di caratura tra le due formazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli cala il poker: Cremonese sconfitta al ‘Maradona’

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Una serata tranquilla per il Napoli, che con questa vittoria si avvicina sensibilmente al traguardo della qualificazione in Champions League, obiettivo minimo della stagione. A inizio secondo tempo Alison Santos cala il poker firmando il 4-0, mentre McTominay x.com

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