il torino cala il poker parma al tappeto

Il Torino ha vinto 4-1 contro il Parma nell'incontro valido per la 29esima giornata di Serie A. La partita si è giocata all'Olimpico, con i granata che hanno segnato tre gol nella ripresa, portando a casa una vittoria netta. Il Parma, che arrivava da cinque risultati utili consecutivi, è stato sconfitto e ha subito la sconfitta più pesante della stagione.

TORINO (ITALPRESS) – Un poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A. All'Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 risultati utili consecutivi. Contro la sua ex squadra D'Aversa lancia Vlasic a sostegno di Simeone e Adams con Zapata che si accomoda in panchina. Due i cambi di Cuesta rispetto al pareggio di Firenze: tra i pali Suzuki e non Corvi, in mediana dentro Ordonez e fuori Nicolussi Caviglia. E' un avvio shock per il Parma che va sotto alla prima occasione dei granata: la difesa ospite non argina la bella percussione centrale di Vlasic, Circati svirgola e il pallone arriva a Simeone, bravo poi a calciare di destro in caduta e a far passare la sfera tra le gambe di Suzuki. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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