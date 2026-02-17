Torino rissa a bastonate tra migranti in centro di accoglienza | 7 feriti

Una rissa tra migranti, scoppiata ieri a Mathi nel centro di accoglienza, ha provocato sette feriti. La lite è nata da una discussione tra due nuclei familiari, uno curdo e l’altro tunisino, che si sono affrontati con bastoni e pugni. Alcuni testimoni hanno visto le due parti gridare e spostarsi rapidamente, mentre gli operatori intervenivano per fermare il caos. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri ospiti, spaventati dalla violenza improvvisa.

I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato sette persone, in condizioni non gravi per i traumi subiti, negli ospedali di Ciriè e Cuorgné (a seconda del nucleo familiare di cui facevano parte). Secondo i primi rilievi dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sull'accaduto, sarebbero stati utilizzati bastoni e bombolette di spray urticante. Sono in corso le procedure per identificare tutte le persone che hanno partecipato all'accaduto e che, appunto, verranno denunciate per rissa. È stato escluso, invece, contrariamente a quanto pubblicato da diversi utenti dei social, l'utilizzo di armi da taglio.