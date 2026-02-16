Furiosa rissa nel centro di accoglienza per migranti a Mathi | bastonate e spray urticante sette feriti

Una violenta lite tra due famiglie di migranti, una curda e l’altra tunisina, si è scatenata ieri sera nel centro di accoglienza Casa Chantal a Mathi, a causa di un diverbio scoppiato durante un’assemblea tra i presenti. La discussione è rapidamente degenerata: sono stati usati bastoni e spray urticante, e sette persone sono rimaste ferite. Un testimone ha raccontato di urla e spintoni, mentre alcuni hanno cercato di proteggersi dietro i tavoli.

Una violenta rissa tra i componenti di due nuclei familiari, uno curdo e l'altro tunisino, è scoppiata nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, all'interno del centro di prima accoglienza per migranti Casa Chantal di via Martiri della Libertà a Mathi. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato sette persone, in condizioni non gravi per i traumi subiti, negli ospedali di Ciriè e Cuorgné (a seconda del nucleo familiare di cui facevano parte). Secondo i primi rilievi dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sull'accaduto, sarebbero stati utilizzati bastoni e bombolette di spray urticante.