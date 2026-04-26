Lunedì 27 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra AIK e Malmo, valida per il quinto turno di Allsvenskan. Entrambe le squadre arrivano dopo aver subito il loro primo ko stagionale. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni cercano di tornare alla vittoria dopo le sconfitte recenti. La partita si tiene in un contesto di classifica ancora aperto e con obiettivi di rilancio per entrambe.

Entrambe reduci dal primo KO stagionale in Allsvenskan, AIK e Malmo si affrontano in questa gara valevole per il quinto turno di gare. Gli Gnaget hanno perso sul campo del Degerfors nel finale, puniti dalla squadra dell’ex giocatore e allenatore Goitom. È ancora in costruzione la squadra di Riveiro, allenatore subentrato a Tomassen e a cui si chiede di tornare a lottare per il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AIK-Malmo (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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