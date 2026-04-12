Brommapojkarna-AIK lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il secondo turno di Allsvenskan, con il match tra Brommapojkarna e AIK. La partita si gioca sul campo del Brommapojkarna e rappresenta il primo posticipo della giornata di lunedì. La formazione dell’AIK, guidata dall’allenatore Riveiro, affronta la squadra di casa in una sfida valida per il campionato svedese. Le formazioni e le quote sono disponibili prima dell'inizio dell'incontro.

Secondo turno di Allsvenskan che nel suo primo posticipo del lunedì vede l’AIK di Riveiro è di scena sul campo del Brommapojkarna. Inizio con un pareggio esterno per i rosso neri che hanno impattato sul campo dell’Hacken nel finale dop aver rincorso i rivali per tutta la gara. Prestazione convincente e in crescita rispetto al precampionato per una squadra che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brommapojkarna-AIK (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor.