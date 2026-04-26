AIA CAN A e B da ridisegnare! I nomi per il post Rocchi | avanza un profilo dalla C
Le proposte di ristrutturazione riguardano l’Associazione Italiana Arbitri e le categorie professionistiche, con particolare attenzione al ruolo di un nuovo candidato per la posizione di guida. Tra le ipotesi circolate, si discute di un nome proveniente dalla sezione arbitrale della Serie C. La decisione sul nuovo incarico dovrebbe essere presa nei prossimi mesi, in vista di eventuali cambiamenti organizzativi.
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