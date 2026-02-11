Mercato Inter per la porta sono due i nomi In difesa tramonta l’idea Gila ma spunta un altro profilo dalla Serie A…

La società nerazzurra lavora per rafforzare il reparto portieri e la difesa. Per la porta, le opzioni restano due, ma la pista Gila si è raffreddata. Nel frattempo, spunta un nuovo nome dalla Serie A, che potrebbe fare al caso dell’Inter. I dirigenti sono al lavoro per definire il prossimo colpo e migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, ecco il piano nerazzurro per la porta e per la difesa. In lista ci sono questi nomi: ecco quali. Il futuro della porta nerazzurra è uno dei temi più caldi in viale della Liberazione. Con Yann Sommer ormai prossimo all’addio per la scadenza del contratto e la posizione di Josep Martinez tutta da valutare, la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio sta setacciando il mercato alla ricerca di un nuovo numero uno che possa garantire affidabilità a Cristian Chivu. Il nome che scalda i tifosi è quello di Guglielmo Vicario, voglioso di tornare in Italia, ma non è l’unica opzione sul tavolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, per la porta sono due i nomi. In difesa tramonta l’idea Gila, ma spunta un altro profilo dalla Serie A… Approfondimenti su Mercato Inter Mercato Milan, focus non solo sull’attacco: ecco l’idea Gila per la difesa! Tutti gli aggiornamenti Il mercato del Milan si anima con un occhio non solo sull’attacco: l’idea Gila per la difesa resta viva, affiancandosi alle operazioni in corso. Vlahovic via dalla Juve, i bianconeri si muovono già per sostituirlo: spunta questa nuovissima idea dalla Premier League! Il profilo Dopo la possibile cessione di Vlahovic, la Juventus si sta attivando per individuare un sostituto adeguato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!ADEMOLA LOOKMAN +CALHANOGLU IN PARTENZA!!!@CORCIONEGIUSEPPE86 Ultime notizie su Mercato Inter Argomenti discussi: Mediaset assicura: Per la porta dell’Inter il nome in pole per il prossimo anno è…; Marotta sul mercato dell'Inter: Non dovevamo riparare niente. Poi sul Milan...; Marotta fa il punto sul calciomercato dell'Inter a un giorno dalla chiusura; Accomando boom: Il primo acquisto a centrocampo in estate dell’Inter sarà…. Mercato, Musmarra: Mollato Gila, ecco il vero obiettivo Inter per la difesa. E so che…Alfio Musmarra ha parlato anche di mercato nel suo video su Youtube: oltre alla questione portiere, ecco le news sulla difesa ... fcinter1908.it Mercato Inter, sirene inglesi per Luis Henrique: prima offerta del Bournemouth, Perisic scalpitaIl club inglese ha messo gli occhi sul giocatore di Chivu, che nel frattempo continua a chiedere informazioni sull'esterno croato ... tuttosport.com Mercato, ecco la decisione definitiva dell'Inter su Pavard nel caso in cui tornasse a giugno - facebook.com facebook Chiariello: “Lookman non è arrivato a Napoli perché @acmilan, Roma, Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.