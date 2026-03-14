I numeri ’neri’ in Maremma Reddito pro capite basso Elevata la disoccupazione

In Maremma, i dati evidenziano un reddito pro capite basso e un alto livello di disoccupazione. La situazione si manifesta con numeri negativi che coinvolgono diverse aree della regione. La questione del disagio sociale si lega a queste cifre, portando alla luce una realtà difficile per molte persone. La federazione locale ha segnalato che le condizioni economiche rimangono critiche e preoccupanti.

GROSSETO E’ stato incentrato tutto intorno a due parole: disagio sociale. La federazione di Grosseto del partito della Rifondazione Comunista ha sviluppato un report con numerosi per segnalare e spronare a una riflessione, ma anche confronto sul tema del disagio sociale inteso come esclusione, isolamento, stigma, povertà materiale ed educativa, non riconoscimento delle pari opportunità. Messa in evidenza particolarmente la crisi abitativa e le difficoltà per i soggetti fragili. Tra dati evidenziati è emerso come il reddito pro capite nella provincia di Grosseto sia il più basso delle tre province delle Asl di riferimento, attestandosi a 21.900 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I numeri ’neri’ in Maremma. Reddito pro capite basso. Elevata la disoccupazione Articoli correlati Reddito pro capite, calo fino al 10% entro il 2100 a causa del clima. I dati SvimezIl reddito pro capite in Italia potrebbe ridursi tra il 2,8% e il 9,5% entro il 2100 a causa dell’aumento delle temperature legato al cambiamento... I numeri premiano l’Italia: aumenta il potere di acquisto pro-capite. Meloni sorrideIl risultato è frutto della combinazione di più fattori, a partire dall’aumento del numero degli occupanti, con un recupero graduale dei salari reali...