Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha stabilito una sanzione contro la Prefettura di Agrigento per non aver fornito informazioni sulla società E.C. S.r.l. in risposta a un'istanza. La decisione riguarda l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell'ente riguardo a questioni legate alla società, senza ulteriori commenti o motivazioni da parte delle parti coinvolte.

? Cosa sapere Il TAR di Palermo condanna la Prefettura di Agrigento per il silenzio sulla E.C. S.r.l.. L'inerzia burocratica ha bloccato il rinnovo delle certificazioni antimafia a Porto Empedocle dal 2021.. Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha condannato la Prefettura di Agrigento al pagamento di 1.500 euro oltre agli accessori di legge, dopo che un lungo silenzio burocratico aveva bloccato il rinnovo delle certificazioni antimafia per una realtà di Porto Empedocle. La sentenza arriva a seguito del ricorso presentato dalla società E.C. S.r.l. per sbloccare l’iter relativo all’iscrizione nelle cosiddette white list, gli elenchi che garantiscono l’assenza di rischi di infiltrazione criminale nelle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, il TAR sanziona la Prefettura: stop al silenzio antimafia

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