protocollo prefettura antimafia sul tessuto economico

Una nuova iniziativa tra la Prefettura e la Direzione distrettuale antimafia mira a contrastare l’influenza della criminalità organizzata nel tessuto economico. Il protocollo stabilisce modalità di collaborazione e strategie operative per monitorare e intervenire sui settori più a rischio. L’obiettivo è rafforzare il controllo e prevenire infiltrazioni illecite nelle attività imprenditoriali della zona.

Un protocollo Prefettura- Direzione distrettuale antimafia per colpire la propensione imprenditoriale della criminalità organizzata. È stato siglato ieri mattina a Brindisi nel Palazzo di Governo di piazza Santa Teresa dal prefetto Guido Aprea e dal procuratore capo della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, Giuseppe Capoccia. Allo stesso tavolo per sottolineare il sostegno del Governo, il deputato Mauro D'Attis nelle vesti di vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. L’accordo Ribadisce, amplia e puntualizza una prassi esistente e messa in pratica da anni: basterebbe ricordare le 15 interdittive antimafia delle... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

