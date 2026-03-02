Prevenzione | siglato accordo tra Prefettura e Direzione distrettuale antimafia

Nella mattinata di oggi, in Prefettura a Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il procuratore capo della Dda di Lecce Giuseppe Capoccia hanno firmato un accordo di collaborazione. L’intesa mira a favorire uno scambio di informazioni nel settore antimafia, coinvolgendo le istituzioni locali e la procura. L’evento segna un passo importante nella cooperazione tra le autorità per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, in Prefettura, il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e il procuratore capo della Repubblica Dda di Lecce, Giuseppe Capoccia, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato a un proficuo scambio informativo in materia antimafia.