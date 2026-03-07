Palermo a luci rosse | passeggiata raccontata su eros vizi peccati e case chiuse

A Palermo si svolge una passeggiata attraverso le zone famose per i locali e le case chiuse, dove si parla di eros, vizi e peccati. La città nasconde un lato meno conosciuto, fatto di storie di desideri nascosti e comportamenti clandestini. Questa realtà, spesso ignorata dai libri di scuola, si rivela tra vicoli e quartieri dove si svolgono attività legate al mondo dell’intrattenimento per adulti.

Sabato 14 marzo torna l'appuntamento con "Palermo a luci rosse", la passeggiata storico-antropologica Tacus che esplora uno dei capitoli più complessi, controversi e affascinanti della storia panormita: l'evoluzione della prostituzione, dalle antiche veneri ericine alle case di tolleranza, fino alle iconiche lucine rosse del Novecento. Un racconto sorprendente che attraversa secoli di consuetudini, morale e costumi sessuali, restituendo uno spaccato vivo della società siciliana.