La premier commenta su un 25 aprile segnato da episodi di violenza e insulti, sottolineando l'episodio nel suo post sui social media. Nel messaggio, ripercorre quanto accaduto durante la giornata, evidenziando comportamenti aggressivi e offensivi. La sua dichiarazione si rivolge a chi ha partecipato, definendo in modo critico alcuni comportamenti e sollevando domande sul rispetto dei valori democratici.

La premier Giorgia Meloni interviene su un 25 aprile sporcato da aggressioni e da insulti. In un post sui social, la leader di Fdi ricapitola quanto avvenuto. A preoccupare sono le azioni, le macchie lasciate dagli odiatori. Le manifestazioni per il 25 aprile - premette - "dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione". E invece, elenca, la ricorrenza è stata condita da "aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore". Poi prosegue: "Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione" e "sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggressioni e insulti. Meloni indignata: "Questi sarebbero i democratici?"

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