Meloni | Aggressioni e insulti da chi dice di difendere la libertà

Durante alcune manifestazioni per il 25 aprile, sono stati segnalati episodi di aggressioni e insulti rivolti a partecipanti e organizzatori, con alcuni che si sono presentati come difensori della libertà. La premier ha commentato la situazione, sottolineando che alcuni di coloro che si professano paladini della libertà sono coinvolti in comportamenti violenti e provocatori. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi di tensioni durante eventi pubblici di questa portata.

"Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore. Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione; sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati; Cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati; La Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo sotto scorta delle Forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Aggressioni e insulti da chi dice di difendere la libertà" Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile, Meloni “Aggressioni da chi dice di difendere libertà, c'è un problema” Meloni manda una nave da guerra a difendere Cipro dall’Iran e dice sì al coordinamento militare con leader UeGiorgia Meloni ha partecipato a una chiamata con Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Meloni: Propagandista di regime non può darci lezioni, noi non abbiamo padroni. E Tajani convoca l'ambasciatore russo; Scontro diplomatico Roma-Mosca per gli insulti a Meloni; Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni in tv. 25 Aprile: Meloni, aggressioni e insulti. Abbiamo un problemaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Meloni: Aggressioni e insulti da chi dice di difendere la libertàLa premier sui social: Aggressioni a chi portava la bandiera ucraina, sindaci contestati, cartelli e targhe imbrattate, Brigata ebraica insultata. Direi che abbiamo un problema ... ilgiornale.it 25 APRILE | Meloni: "Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista". Ma nel centrodestra restano i distinguo. Schlein: "Festa divisiva solo per i nostalgici" #ANSA - facebook.com facebook Giorgia Meloni sul 25 aprile e «la sconfitta dell'oppressione fascista». La citazione di Mattarella: «Oggi uniti per amore della libertà» x.com