25 aprile Giorgia Meloni | Aggressioni e insulti nelle piazze così la libertà viene tradita

Da laprimapagina.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno della Festa della Liberazione, si sono verificati diversi episodi di aggressioni e insulti nelle piazze italiane. La presidente del Consiglio ha commentato la situazione, definendo tali comportamenti come un tradimento della libertà. La giornata ha visto momenti di tensione, con alcune manifestazioni che sono finite in contestazioni e confronti tra partecipanti e forze dell’ordine. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

Tensione e polemiche nel giorno della Festa della Liberazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene con una dura presa di posizione sugli episodi registrati durante alcune manifestazioni in diverse città italiane. “Manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione” sono state, secondo la premier, teatro di comportamenti opposti ai valori evocati dal 25 aprile. Nel dettaglio, Meloni denuncia aggressioni contro cittadini che esponevano la bandiera ucraina – simbolo, sottolinea, “di un popolo che combatte per la propria libertà contro un invasore” – e riferisce anche di un anziano a cui sarebbe stato impedito di partecipare al corteo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

25 aprile giorgia meloni aggressioni e insulti nelle piazze cos236 la libert224 viene tradita
© Laprimapagina.it - 25 aprile, Giorgia Meloni: “Aggressioni e insulti nelle piazze, così la libertà viene tradita”

Notizie correlate

25 aprile, l’affondo di Giorgia Meloni dopo gli assalti a Brigata Ebraica e filo-Ucraina: «Difendete così libertà e democrazia?»Doveva essere un giorno di Festa, ma le celebrazioni del 25 aprile di quest’anno sono state macchiate da una serie di episodi inquietanti di...

Leggi anche: 25 aprile, Meloni “Aggressioni da chi dice di difendere libertà, c'è un problema”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all'Altare della Patria; 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione; La destra non può più evitare il 25 aprile; Il catalogo delle vergogne. Tutto quello che il governo Meloni ha fatto il 25 aprile - Left.

giorgia meloni 25 aprile giorgia meloniGiorgia Meloni sul 25 aprile: Ci ritroviamo nelle parole di Mattarella. Sia momento di coesioneLa premier sulla festa della Liberazione: Celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione. Il popolo ricorda la sconfitta dell'oppressione fascista ... huffingtonpost.it

giorgia meloni 25 aprile giorgia meloni25 aprile, Meloni: «Libertà antidoto contro ogni totalitarismo»«Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda il 25 aprile come «uno dei ... gds.it

Digita per trovare news e video correlati.