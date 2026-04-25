25 aprile Giorgia Meloni | Aggressioni e insulti nelle piazze così la libertà viene tradita

Nel giorno della Festa della Liberazione, si sono verificati diversi episodi di aggressioni e insulti nelle piazze italiane. La presidente del Consiglio ha commentato la situazione, definendo tali comportamenti come un tradimento della libertà. La giornata ha visto momenti di tensione, con alcune manifestazioni che sono finite in contestazioni e confronti tra partecipanti e forze dell’ordine. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

Tensione e polemiche nel giorno della Festa della Liberazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene con una dura presa di posizione sugli episodi registrati durante alcune manifestazioni in diverse città italiane. “Manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione” sono state, secondo la premier, teatro di comportamenti opposti ai valori evocati dal 25 aprile. Nel dettaglio, Meloni denuncia aggressioni contro cittadini che esponevano la bandiera ucraina – simbolo, sottolinea, “di un popolo che combatte per la propria libertà contro un invasore” – e riferisce anche di un anziano a cui sarebbe stato impedito di partecipare al corteo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - 25 aprile, Giorgia Meloni: “Aggressioni e insulti nelle piazze, così la libertà viene tradita” Notizie correlate 25 aprile, l’affondo di Giorgia Meloni dopo gli assalti a Brigata Ebraica e filo-Ucraina: «Difendete così libertà e democrazia?»Doveva essere un giorno di Festa, ma le celebrazioni del 25 aprile di quest’anno sono state macchiate da una serie di episodi inquietanti di... Leggi anche: 25 aprile, Meloni “Aggressioni da chi dice di difendere libertà, c'è un problema” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all'Altare della Patria; 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione; La destra non può più evitare il 25 aprile; Il catalogo delle vergogne. Tutto quello che il governo Meloni ha fatto il 25 aprile - Left. Giorgia Meloni sul 25 aprile: Ci ritroviamo nelle parole di Mattarella. Sia momento di coesioneLa premier sulla festa della Liberazione: Celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione. Il popolo ricorda la sconfitta dell'oppressione fascista ... huffingtonpost.it 25 aprile, Meloni: «Libertà antidoto contro ogni totalitarismo»«Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda il 25 aprile come «uno dei ... gds.it Giorgia Meloni sul 25 aprile e «la sconfitta dell'oppressione fascista». La citazione di Mattarella: «Oggi uniti per amore della libertà» x.com Il presidente della Repubblica in occasione dal 25 aprile: libertà e pace sono beni fragili. Dalla premier Giorgia Meloni prove di coesione nazionale - facebook.com facebook