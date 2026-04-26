Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Brugherio dopo aver aggredito un bar con una pistola l’11 aprile. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per atti persecutori e lesioni personali. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla vicenda, che si è conclusa con le misure restrittive nei confronti dell’ex fidanzato. La polizia ha confermato i dettagli dell’intervento e delle accuse mosse all’uomo.

? Cosa sapere Aggressione con pistola a Brugherio l'11 aprile: arrestato ex fidanzato di 29 anni.. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per atti persecutori e lesioni personali.. Un uomo di 29 anni originario di Carugate e residente a Cernusco sul Naviglio è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito con una pistola la sua ex compagna e il nuovo fidanzato di lei in un bar di Brugherio l’11 aprile intorno alle ore 7 del mattino. Il violento episodio, che ha scosso la tranquillità del locale nel primo mattino, ha il giovane colpire ripetutamente il ventunenne di Brugherio, il nuovo partner della donna, attraverso una serie di pugni, calci e persino colpi sferrati con il calcio di un’arma da fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione al bar con pistola: arrestato l’ossessivo ex fidanzato

55 Stunden Horror durch den Ex-Mann… Ein Passant deckte die Wahrheit auf | True crime deutsch doku

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