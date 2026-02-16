Palermitano arrestato | lite degenera in aggressione minaccia con pistola e resistenza a pubblico ufficiale
Un uomo di Palermo è stato arrestato dopo una lite che è degenerata in aggressione e minacce armate. Durante il diverbio, ha estratto una pistola a salve e ha minacciato i presenti, opponendo resistenza ai carabinieri intervenuti per calmare la situazione. La vicenda si è svolta in un appartamento nel quartiere Brancaccio, dove i vicini avevano segnalato l’alterco.
Palermitano, arrestato per violenza domestica e minaccia con pistola a salve: una spirale di violenza sfociata nell’intervento dei carabinieri. Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Misilmeri, nel Palermitano, lunedì 16 febbraio 2026, dopo una lite con la compagna che ha rapidamente degenerato in aggressione e minaccia con un’arma da fuoco, poi risultata a salve ma priva del tappo di sicurezza. L’intervento dei carabinieri è stato decisivo per immobilizzare l’uomo e proteggere la vittima, evidenziando una volta più la complessità e la pericolosità dei casi di violenza domestica. L’arresto è scaturito da una escalation di violenza che ha messo a rischio l’incolumità di entrambi e degli stessi militari.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lite in famiglia degenera: 46enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale
Una lite in famiglia a Vallata è degenerata in un episodio di resistenza a pubblico ufficiale.
Lite stradale degenera, lo minaccia con la pistola giocattolo. Anche un ubriaco al centro commerciale e il furto di 4 bici elettriche
Gli interventi dei carabinieri di Cesena e delle stazioni di San Carlo, Sarsina e Verghereto hanno riguardato diversi episodi recenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lite degenera finisce nel sangue: accoltella 50enne e lo lascia in fin di vita, arrestato.
Lite in famiglia degenera, 49enne accoltella il fratello a un fianco: arrestatoI carabinieri di Brescia hanno arrestato un 49enne per lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe ferito il fratello, più giovane di un anno, a un fianco e a una mano con un coltello durante una ... fanpage.it
VIOLENZA NEL PALERMITANO: PRENDE A SCHIAFFI LA MOGLIE, POI FERISCE FIGLIO | Arrestato un uomo a Baucina I fatti --> https://www.teleone.it/2026/02/14/prende-a-schiaffi-la-moglie-poi-da-una-bottigliata-a-figlio-minorenne-arrestato-50enne-ne - facebook.com facebook
Picchia la moglie e dà una bottigliata in testa al figlio, arrestato. Nel Palermitano, ragazzo era intervenuto per difendere la madre #ANSA x.com