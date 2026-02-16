Palermitano arrestato | lite degenera in aggressione minaccia con pistola e resistenza a pubblico ufficiale

Un uomo di Palermo è stato arrestato dopo una lite che è degenerata in aggressione e minacce armate. Durante il diverbio, ha estratto una pistola a salve e ha minacciato i presenti, opponendo resistenza ai carabinieri intervenuti per calmare la situazione. La vicenda si è svolta in un appartamento nel quartiere Brancaccio, dove i vicini avevano segnalato l’alterco.

Palermitano, arrestato per violenza domestica e minaccia con pistola a salve: una spirale di violenza sfociata nell’intervento dei carabinieri. Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Misilmeri, nel Palermitano, lunedì 16 febbraio 2026, dopo una lite con la compagna che ha rapidamente degenerato in aggressione e minaccia con un’arma da fuoco, poi risultata a salve ma priva del tappo di sicurezza. L’intervento dei carabinieri è stato decisivo per immobilizzare l’uomo e proteggere la vittima, evidenziando una volta più la complessità e la pericolosità dei casi di violenza domestica. L’arresto è scaturito da una escalation di violenza che ha messo a rischio l’incolumità di entrambi e degli stessi militari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una lite in famiglia a Vallata è degenerata in un episodio di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli interventi dei carabinieri di Cesena e delle stazioni di San Carlo, Sarsina e Verghereto hanno riguardato diversi episodi recenti.

