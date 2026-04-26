Aggredisce la compagna e colpisce il figlio con un’accetta | denunciato 58enne

Nella tarda serata di ieri a Fontanegli, un uomo di 58 anni è stato denunciato dopo aver aggredito la compagna e aver colpito il figlio con un’accetta. L'individuo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti e criminalità organizzata, avrebbe schiaffeggiato la donna durante una lite nell’abitazione in cui vivono. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Violenza a Fontanegli, dove ieri sera, intorno a mezzanotte, un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati agli stupefacenti e a contesti di criminalità organizzata, avrebbe schiaffeggiato al volto la compagna durante una lite nell'abitazione in cui i due vivono.La.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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