Perugia 21enne aggredisce con l’accetta la vicina di casa e le fa cadere a terra il figlio Disarmato dal marito della donna
Un giovane di 21 anni ha scagliato un’accetta contro una donna a Perugia, colpendo anche il bambino che si trovava vicino a lei. L’aggressore, che ha problemi di salute, è stato disarmato dal marito della vittima. La scena si è svolta davanti alla loro abitazione, lasciando tutti sotto shock. I soccorsi sono intervenuti immediatamente per aiutare le vittime e stabilire le cause dell’evento. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale.
Perugia, 21 febbraio 20226 – Un 21enne con problemi di salute ha aggredito con un'accetta una donna e ha fatto cadere a terra il suo figlioletto. Il giovane è stato bloccato e disarmato dal marito della donna. È successo in una via di Perugia. Gli agenti di Polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione al Numero unico di emergenza 112 di una violenta aggressione ad opera di un giovane cittadino italiano. Il 21enne - affetto da problemi di salute, secondo quanto riferisce la questura - ha avvicinato una donna, residente nel suo stesso condominio, che era con il marito e il figlio di pochi anni.
