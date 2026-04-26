Sabato 25 aprile, la trasmissione Affari tuoi è andata in onda in una versione più breve rispetto al solito, per lasciare spazio alla finale di Canzonissima condotta da Milly Carlucci. Stefano De Martino ha condotto la puntata, che si è concentrata principalmente sul gioco e sui concorrenti in gara. Tra i partecipanti, Herbert Ballerina ha espresso delusione, affermando di aver pensato di fare un lavoro diverso.

Stefano De Martino è andato in onda anche sabato 25 aprile con Affari tuoi: una puntata più corta del previsto per lasciare spazio alla finale di Canzonissima di Milly Carlucci. A giocare questa volta è Tommaso, soprannominato dallo studio Tommasino, 28enne impiegato in un’impresa di trasporti pubblici, proveniente da Cortona (Arezzo), in rappresentanza della Toscana. A sostenerlo la compagna Lisa, che con lui ha giocato con il pacco numero 6. Affari tuoi, la partita di Tommaso tra alti e bassi. La partita di Tommaso sembra iniziare sotto una buona stella: con i primi sei tiri di rito elimina solo due pacchi rossi – quello da 30mila e quello, decisamente più pesante, da 200mila – e quattro blu, tra i quali il pacco della Ballerina, con l’esibizione di Martina Miliddi, e quello contenente 0 euro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari tuoi, puntata corta per De Martino. E Herbert Ballerina rimane deluso: “Dovevo fare un altro mestiere”

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