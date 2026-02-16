Affari tuoi Herbert Ballerina irride De Martino | Bravo!

Herbert Ballerina ha fatto parlare di sé durante la puntata di Affari tuoi trasmessa domenica 15 febbraio, dopo aver preso in giro Stefano De Martino con una battuta ironica. L’attore e comico, noto per il suo stile sopra le righe, ha approfittato di un momento di gioco per lanciare una frecciatina al conduttore, ricevendo in cambio un sorriso di complicità. La scena si è svolta davanti a un pubblico numeroso che ha apprezzato la sua spontaneità.

La serata di gloria di Herbert Ballerina. Il pacchista disturbatore star di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, coglie almeno due momenti di grande soddisfazione nella puntata andata in onda domenica 15 febbraio. Due rivincite, chiamiamole così. Per la prima deve ringraziare Martina Miliddi, per la seconda. Gennarino. Ballerina è al centro dell'ormai tradizionale "spazio dance" in compagnia della ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Martina, che lo aveva sostituito durante i giorni di misteriosa assenza, lo trascina in un passionale tango, un passo a due sulle note di Roxanne dei Police versione Moulin Rouge.