Affari Tuoi la mossa vincente di Tommasino | 10 o 100.000 euro il concorrente di Cortona schiva la beffa finale

Sabato 25 aprile, nella trasmissione televisiva Affari Tuoi, si è conclusa la partecipazione di Tommaso Sadini, conosciuto come “Tommasino”, dopo aver seguito 19 puntate. Durante la puntata, il concorrente di Cortona ha evitato di incappare nella beffa finale e ha portato a casa una somma che oscillava tra 10 e 100.000 euro. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione del pubblico che aveva seguito con interesse la sua avventura.

Cortona (Arezzo), 26 aprile 2026 – Dopo 19 puntate passate a fare il tifo per i colleghi, sabato 25 aprile è finalmente arrivato il momento di Tommaso Sadini, per tutti ormai “ Tommasino ”. Il concorrente della Toscana, 28 anni di Cortona, ha portato al centro dello studio di Affari Tuoi il suo pacco numero 6, regalando al pubblico una partita al cardiopalma conclusasi con un sospiro di sollievo e un importante assegno in tasca. Leggi anche: Alessandro Borghese lancia la nuova stagione di 4 Ristoranti: “Eccoci in Maremma, la Terra di Mezzo italiana” Da Cortona con la compagna Lisa (e il saluto a Jovanotti). Impiegato in un’impresa di trasporti, Tommaso è arrivato in studio accompagnato dalla compagna Lisa, 23 anni, di Castiglion Fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affari Tuoi, la mossa vincente di “Tommasino”: 10 o 100.000 euro, il concorrente di Cortona schiva la beffa finale Notizie correlate Affari Tuoi, Giulia beffa il Dottore e intasca un vertiginoso assegno da 60.000 euro: cosa è successoUna mossa degna di un’atleta olimpionica ha permesso alla concorrente di Affari Tuoi di prendersi una rivincita elegante sul Dottore. Sara ad Affari Tuoi schiva la trappola del dottore: offerto il cambio per farle perdere 50mila euroSara resiste alle offerte del dottore ad Affari Tuoi e riesce a evitare la trappola finale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: De Martino, Affari Tuoi in campo con i Mondiali e poi lo stop: la Rai ufficializza date ed erede. Il nodo La Ruota della Fortuna; Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il cachet di Herbert Ballerina: Esce quello da 75.000?; Affari Tuoi 16 aprile 2026, Laura chiamata dopo tanti anni: quanto ha vinto ai pacchi ieri; Ascolti tv, Affari tuoi è sempre un affare per la Rai. Affari Tuoi, la mossa vincente di Tommasino: 10 o 100.000 euro, il concorrente di Cortona schiva la beffa finaleIl 28enne Tommaso Sadini, arrivato in studio con la compagna Lisa, ha scelto la via della prudenza, accettando 33.000 euro e scoprendo subito dopo di aver evitato i 10 euro che si celavano nel suo pac ... lanazione.it Affari Tuoi, il cortonese Tommaso accetta 33 mila euro. Alla gara dei pacchi su Rai Uno con la fidanzata LisaHa accettato l'offerta ed ha fatto bene Tommaso Sadini, 28 anni, di Cortona, concorrente ad Affari Tuoi nella puntata in onda su Rai Uno di questa sera, sabato 25 aprile. Nel suo pacco aveva solo 10 e ... corrierediarezzo.it Il segreto di #StefanoDeMartino « » Da un conduttore di Affari tuoi a un altro, ha solo belle parole per il prossimo conduttore (e direttore artistico) di #Sanremo #TvTalk è su #RaiPlay #FlavioInsinn x.com La vediamo sempre adesso fissa a AFFARI TUOI Ormai è la ballerina del programma condotto da Stefano De Martino. Chi è Simone che ha conquistato il cuore di Martina Miliddi - facebook.com facebook