Aleister Black smentisce le voci sulla sua carriera

Aleister Black ha ufficialmente negato le voci riguardanti la sua carriera in WWE. La gestione delle storyline nella WWE si trova a dover affrontare diverse sensibilità culturali a livello mondiale, portando a compromessi tra il mantenimento dello spettacolo e le aspettative del pubblico. La situazione evidenzia come le decisioni creative siano influenzate da vari fattori internazionali.

La gestione delle storyline nella WWE si confronta con diverse sensibilità culturali a livello globale, chiedendo compromessi tra spettacolo e audience. Nel contesto del Royal Rumble disputato in Arabia Saudita, la partecipazione di Aleister Black è stata oggetto di discussione, ma la versione ufficiale dell'atleta chiarisce che l'assenza non è legata ai tatuaggi. La volontà era avviare una storyline con Randy Orton, ma iniziare nel Royal Rumble avrebbe potuto disperdere l'impatto narrativo nel caos della corsa agli elimination. Per questo motivo la potenziale faida è stata preservata per sviluppi successivi, evitando di sprecarne l'occasione.