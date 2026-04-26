Durante l'ultima puntata di Collision, il leader dei Death Riders ha nuovamente coinvolto Will Ospreay in una serie di scambi che hanno alimentato le speculazioni su un possibile futuro collaborazione tra i due. Nel corso dello show, sono stati mostrati momenti di dialogo e tensione tra i due wrestler, lasciando intendere che l’interesse per un’unione tra loro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. La storyline continua a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

Il leader dei Death Riders continua il suo gioco psicologico con Will Ospreay, e a Collision è andato in scena un nuovo, capitolo della loro faida che di recente sta spiazzando parecchio i fan, proponendo quello che potrebbe esser l’inizio di un nuovo sodalizio. Il prologo a Dynamite con Ospreay portato via dai Death Riders. La vicenda parte da Dynamite del 22 aprile, quando i Death Riders hanno trascinato via The Aerial Assassin subito dopo il suo match contro Mark Davis. Una scena inquietante, che lasciava presagire qualcosa di pesante per la puntata successiva di Collision. Mind games e una sedia d’acciaio: Moxley spiazza Ospreay. Nel video mandato in onda durante Collision abbiamo visto quanto ci era stato negato a Dynamite.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley vuole Ospreay nei Death Riders, lui non rifiuta

Notizie correlate

AEW: Vittoria controversa dei Death Riders a Dynamite, Takeshita vuole il titolo di MoxleyNell’ultima puntata di AEW Dynamite, lo show si apre subito con grande intensità quando i Death Riders fanno il loro ingresso sul ring per il primo...

AEW: Will Ospreay è tornato… e ha già dichiarato guerra a Jon MoxleyIl 18 marzo, durante il nuovo episodio di AEW Dynamite, Will Ospreay ha fatto il suo attesissimo ritorno sul ring, dando subito vita a una rissa con...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 6 possibili avversari di AEW per Brock Lesnar dopo il suo accenno al ritiro dalla WWE; AEW: Risultati AEW Collision Spring BreakThru 2026; Risultati AEW Collision Spring Break Thru 2026; Collision 16.04.2026 Le scorie di Dynasty.

UPDATE: Renee Paquette & Jon Moxley WWE Status Following AEW Announcement - REPORTSJon Moxley and Renee Paquette spent a long time working for WWE before they both joined All Elite Wrestling. Meanwhile, there has been a lot of speculation regarding the current contract status of ... sportskeeda.com

Will Ospreay Challenges Jon Moxley To AEW Dynasty 2026 Match On Dynamite, Moxley AcceptsNot even two weeks following his return to AEW post-neck surgery at Revolution, Will Ospreay has officially challenged Jon Moxley to a match at Dynasty on April 12. Ospreay called out Moxley in a ... sports.yahoo.com

AEW: Jon Moxley difende con successo il titolo continentale a Dynasty x.com

AEW Debut United Empire victory on Dynamite Slapped Jon Moxley #akirafrancesco #aew #njpw #prowrestling #dynamite - facebook.com facebook