AEW | Vittoria controversa dei Death Riders a Dynamite Takeshita vuole il titolo di Moxley

Da zonawrestling.net 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di AEW Dynamite, i Death Riders sono scesi sul ring per il primo incontro della serata, ottenendo una vittoria che ha suscitato discussioni tra il pubblico. Durante lo spettacolo, Takeshita ha dichiarato di voler conquistare il titolo di Moxley, mentre lo show si è svolto con numerosi momenti di alta tensione e azione. La serata ha mantenuto un ritmo serrato fin dall’inizio.

Nell’ultima puntata di  AEW Dynamite, lo show si apre subito con grande intensità quando i  Death Riders  fanno il loro ingresso sul ring per il primo match della serata. Poco dopo li raggiunge anche la  Don Callis Family, mentre viene mostrato un filmato che ripercorre quanto accaduto lo scorso sabato a Collision, dove le due fazioni sono state protagoniste di una violenta rissa. The Death Riders and @TheDonCallis Family are continuing the fight they started on #AEWCollision in our opening match! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com6zGilFkW4b — All Elite Wrestling (@AEW) March 12, 2026 Il match inizia con  Claudio Castagnoli  e  Hechicero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

