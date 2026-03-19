Durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite, andato in onda il 18 marzo, Will Ospreay è tornato a calcare il ring dopo un’assenza e ha subito coinvolto in una rissa Jon Moxley. La scena si è svolta davanti al pubblico presente e ha attirato l’attenzione dei fan. Ospreay ha dichiarato guerra a Moxley, senza ulteriori dettagli sul motivo.

Il 18 marzo, durante il nuovo episodio di AEW Dynamite, Will Ospreay ha fatto il suo attesissimo ritorno sul ring, dando subito vita a una rissa con Jon Moxley. Ospreay era rimasto lontano dalle competizioni per oltre sei mesi a causa di un grave infortunio al collo subito a Forbidden Door 2025. Il suo ritorno a sorpresa era già avvenuto a Revolution, ma pochi giorni dopo è tornato ufficialmente a combattere, affrontando Blake Christian nel suo primo match dopo ben 182 giorni. THE BRUV IS BACK! Welcome back to action @WillOspreay! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.comcq7jDXdO9R — All Elite Wrestling (@AEW) March 19, 2026 Nonostante il collo fosse ancora un punto debole, Ospreay è apparso in ottima forma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Will Ospreay è tornato… e ha già dichiarato guerra a Jon Moxley

Articoli correlati

AEW: Jon Moxley si conferma Continental Champion a Revolution ma viene attaccato dal rientrante Will OspreayIl titolo era in palio ad AEW Revolution in un incontro senza limite di tempo di 20 minuti solitamente previsto, e ha visto entrambi i lottatori...

AEW: Jon Moxley batte Josh Alexander ma ha già un altro pretende al titolo ContinentalDopo la vittoria, il leader dei Death Riders viene confrontato da Shelton Benjamin e MVP, che sembrano avere nel mirino il titolo continentale Jon...

Altri aggiornamenti su Will Ospreay

Temi più discussi: Will Ospreay, primo match dopo il ritorno di Revolution; Will Ospreay torna sul ring? Il piano di Tony Khan per All In; AEW: Jon Moxley si conferma Continental Champion a Revolution ma viene attaccato dal rientrante Will Ospreay; Kenny Omega e Will Ospreay sono tornati: il primo salva Brody King, il secondo attacca Mox.

AEW: Jon Moxley si conferma Continental Champion a Revolution ma viene attaccato dal rientrante Will OspreayIl titolo era in palio ad AEW Revolution in un incontro senza limite di tempo di 20 minuti solitamente previsto, e ha visto entrambi i lottatori spingersi ben oltre quanto qualsiasi altro avversario a ... zonawrestling.net

AEW: Clamoroso, Ronda Rousey debutta durante RevolutionLa scorsa notte la AEW ha sicuramente messo in piedi uno degli show migliori dell’ultimo periodo, riuscendo ad intrattenere ma soprattutto a stupire chiunque. Non fanno troppa notizia i ritorni on scr ... spaziowrestling.it

AEW: Jon Moxley si conferma Continental Champion a Revolution ma viene attaccato dal rientrante Will Ospreay x.com