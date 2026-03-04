Nella settimana di Vengeance Day, evento di NXT che si svolgerà tra sabato e domenica, è stata annunciata l’aggiunta di una stipulazione speciale a uno dei match principali. Si tratta dell’ultimo grande appuntamento prima di Stand & Deliver, e le modifiche alla card sono state comunicate nelle ultime ore. La serata promette di riservare sorprese per i fan della federazione.

Siamo entrati nella settimana di Vengeance Day, nuovo PLE di NXT che si terrà nella notte italiana tra sabato e domenica, ultimo PLE prima dell’atteso Stand & Deliver. Sarà un PLE ricco di match, titoli in palio, ma non solo, infatti ci sono un paio di rivalità ben avviate. Una di queste è quella tra Blake Monroe e Jaida Parker, capaci di attrarre l’interesse del pubblico di NXT anche senza un titolo di mezzo. Evil Blake in a Street Fight. La rivalità tra Monroe e Parker si è arricchita di un altro capitolo questa notte ad NXT. La bionda britannica si è presentata sul ring nella sua versione Glamour e ha sorprendentemente commentato positivamente le “attenzioni” della Parker che la scorsa settimana le è costata il match nel torneo per #1 contender al titolo Speed. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aggiunta una stipulazione speciale ad un match di Vengeance Day

