Oggi segna la fine dell’attività per l’Osteria Taca Banda di San Lorenzo a Riccione, con il titolare che annuncia il passaggio da gestore a nonno. La chiusura del locale, conosciuto per il suo stile e le sue tradizioni, avviene dopo anni di servizio nel settore. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, lasciando un segno nel quartiere e tra i clienti abituali.

Ultimo giorno di attività oggi per l’Osteria Taca Banda di San Lorenzo a Riccione. Il titolare, Daniele Imola, 68 anni, che otto mesi fa l’aveva messa in vendita nella speranza di darle continuità, ha dovuto cambiare programma e abbassare le serrande prima della fine dell’anno, perché la banca proprietaria dei muri ha messo in vendita l’intero immobile. Un colpo al cuore per l’ex sindaco ristoratore che, suo malgrado, dovrà chiudere per sempre la sua attività aperta nel 2011 e diventata un punto di ritrovo, dove festeggiare ricorrenze, organizzare incontri e concerti e fare anche politica. Venerdì sera la cena di addio con 150 commensali e il concerto live del trio Taca Banda, Alfredo Ferrucci, Claudio Ugolini e Daniele Fabbri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Addio Taca Banda, ora faccio il nonno"

Pirates of El Dorado | ANIMATION, FAMILY | Full Movie in English

Notizie correlate

Giuseppe Pillon: “Dopo 45 anni nel calcio oggi faccio il nonno. La Juventus è stata uno shock”Dalle giovanili con la Juve alle promozioni con il Treviso fino alla Champions con il Chievo, Giuseppe Pillon ripercorre a Fanpage.

Nonno detective fa arrestare la banda del finto “maresciallo”Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo non è cascato nella truffa, ma con grande intraprendenza ha fatto arrestare la banda del finto “maresciallo” che...