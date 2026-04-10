Nonno detective fa arrestare la banda del finto maresciallo

Un uomo di età avanzata ha smascherato e fatto arrestare un gruppo di persone coinvolte in una truffa. La banda, travestita da ufficiali dell’autorità, chiedeva denaro a un cittadino per evitare l’arresto del nipote, accusato di aver provocato un incidente stradale. L’anziano, che non è caduto nella trappola, ha collaborato con le forze dell’ordine per assicurare i sospetti alla giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non solo non è cascato nella truffa, ma con grande intraprendenza ha fatto arrestare la banda del finto “maresciallo” che gli chiedeva denaro per impedire l’arresto del nipote, accusato di aver causato un grave incidente stradale. Il nonno detective è un 80enne di Mercogliano, in provincia di Avellino, che subito dopo la telefonata ha avvertito i carabinieri della Compagnia di Avellino. nel frattempo ha preparato il denaro e monili preziosi da consegnare ai truffatori: al momento della consegna sono intervenuti i carabinieri che hanno tratto in arresto una coppia di cinquantenni, residenti a Napoli. Un 19enne, loro complice, è stato denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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