Giuseppe Pillon | Dopo 45 anni nel calcio oggi faccio il nonno La Juventus è stata uno shock

Giuseppe Pillon ha deciso di lasciare il calcio dopo 45 anni di carriera. Ora si dedica alla famiglia, diventando nonno. In un’intervista a Fanpage, Pillon ripercorre la sua lunga storia tra promozioni, partite di Serie A e la Juventus, che definisce uno shock. Ricorda i momenti più belli e quelli più difficili, senza filtri.

