Giuseppe Pillon | Dopo 45 anni nel calcio oggi faccio il nonno La Juventus è stata uno shock
Giuseppe Pillon ha deciso di lasciare il calcio dopo 45 anni di carriera. Ora si dedica alla famiglia, diventando nonno. In un’intervista a Fanpage, Pillon ripercorre la sua lunga storia tra promozioni, partite di Serie A e la Juventus, che definisce uno shock. Ricorda i momenti più belli e quelli più difficili, senza filtri.
Dalle giovanili con la Juve alle promozioni con il Treviso fino alla Champions con il Chievo, Giuseppe Pillon ripercorre a Fanpage.it una vita intera nel calcio: tra ricordi, valori e scelte coraggiose, emerge una filosofia chiara: il risultato conta, ma l’uomo viene prima.🔗 Leggi su Fanpage.it
