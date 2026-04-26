Addio Paradiso | arriva il grande amore brasiliano in estate
A fine maggio, il serial Il Paradiso delle Signore concluderà la sua decima stagione su Tv2000. Per l’estate 2026, prenderà il suo posto una produzione brasiliana intitolata A Time to Love, che sarà trasmessa nel palinsesto estivo. La serie brasiliana racconterà una storia d’amore ambientata in Brasile, sostituendo così il serial italiano per la programmazione estiva.
? Cosa sapere Il Paradiso delle Signore chiude la decima stagione a fine maggio su Tv2000.. La produzione brasiliana A Time to Love sostituirà la serie nel palinsito estivo 2026.. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si avvia verso il traguardo finale con la chiusura prevista per fine maggio, lasciando spazio ai nuovi programmi di Tv2000 per la stagione estiva 2026. Questo cambio di passo nei palinsiti pomeridiani vede l’arrivo di una produzione brasiliana che trasporrà sul piccolo schermo un racconto d’amore ambientato tra Portogallo e Brasile. Il passaggio stagionale televisivo riflette un movimento ciclico tipico dei palinsesti: quando l’estate si avvicina, le serie più seguite affrontano una pausa per permettere l’ingresso di titoli alternativi, spesso scelti per gestire i flussi di ascolto meno intensi dei mesi caldi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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