Maranza il ritorno | così le baby gang hanno conquistato il parcheggio tra scippi e minacce

PORDENONE - La mappa del disagio a Pordenone cambia forma: i controlli serrati davanti alla stazione hanno spinto i gruppi di giovani verso il retro dello scalo. Il nuovo baricentro delle tensioni è ora il parcheggio Candiani, dove tra aree isolate e piani interrati si è creato un nuovo punto di ritrovo indisturbato. È qui che i cosiddetti "maranza" - termine ormai entrato nel gergo comune per definire gruppi di giovanissimi dai modi talvolta provocatori - hanno stabilito il loro nuovo quartier generale. COSA SUCCEDE Le segnalazioni descrivono pomeriggi e sere fatti di musica ad alto volume, fumo di sostanze leggere e un atteggiamento che oscilla tra l'indifferenza e la sfida verso chiunque si trovi a passare per recuperare l'auto o attraversare il quartiere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

