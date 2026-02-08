Uno Mattina gaffe di Claudia Conte | Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang Le baby gang i maranza - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione di questa mattina, Claudia Conte ha fatto una gaffe parlando di giovani e comportamenti violenti. La portavoce dell’Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile ha inciampato su una parola, creando imbarazzo in diretta. La frase è rimasta sospesa per qualche secondo, mentre i telespettatori si chiedevano se fosse solo un errore o qualcosa di più.

Gaffe della portavoce dell'Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile Claudia Conte in diretta a Uno Mattina. Nella trasmissione condotta da Massimiliano Ossini si parla di cyberbullismo, e di come la fascia tra i 12 e i 15 anni sia la più esposta. La Conte incespica su una parola specifica: "Il rispetto verso le donne, verso il prossimo, quello che invece emerge per quanto riguarda le gang bang. No, le baby gang, i maranza, che sono fenomeni molto gravi". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

