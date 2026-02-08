Uno Mattina gaffe di Claudia Conte | Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang Le baby gang i maranza - VIDEO

Durante la trasmissione di questa mattina, Claudia Conte ha fatto una gaffe parlando di giovani e comportamenti violenti. La portavoce dell’Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile ha inciampato su una parola, creando imbarazzo in diretta. La frase è rimasta sospesa per qualche secondo, mentre i telespettatori si chiedevano se fosse solo un errore o qualcosa di più.

Gaffe della portavoce dell'Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile Claudia Conte in diretta a Uno Mattina. Nella trasmissione condotta da Massimiliano Ossini si parla di cyberbullismo, e di come la fascia tra i 12 e i 15 anni sia la più esposta. La Conte incespica su una parola specifica: "Il rispetto verso le donne, verso il prossimo, quello che invece emerge per quanto riguarda le gang bang. No, le baby gang, i maranza, che sono fenomeni molto gravi". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uno Mattina, gaffe di Claudia Conte: "Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang... Le baby gang, i maranza" - VIDEO Approfondimenti su Uno Mattina Milano, don Burgio: "Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città" Minori, Meloni: in arrivo altro provvedimento su maranza e baby gang Il governo italiano sta predisponendo un nuovo provvedimento mirato a contrastare il fenomeno delle baby gang e delle attività di maranza tra i minori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Uno Mattina Argomenti discussi: Luca Giurato, il ricordo in lacrime della moglie: Non siamo riusciti a dirci tutto. Lui era la mia tavolozza dei colori; Luca Giurato, Daniela Vergara in lacrime a La Volta Buona: Mi manca tutto di lui, anche i difetti – il dolore che nessuno aveva raccontato così; Rebecca Passler positiva al doping: l'azzurra del biathlon è il primo caso alle Olimpiadi di Milano Cortina; Uno Mattina, gaffe di Claudia Conte: Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang... Le baby gang, i maranza - VIDEO. Gaffe di Rai 1 durante l’apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De AngelisDue gaffe avvenute a distanza ravvicinata di Paolo Petrecca, direttore Rai Sport e voce su Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina ... fanpage.it Unomattina estate, che gaffe di Rosanna Marziale: Inviatemi le vostre palleLa chef ha presentato la sua ricetta stamattina in diretta su Rai Uno Come ... msn.com Erennio de Vita. Alessandra Amoroso · Sul ciglio senza far rumore. UMBRIA: Avigliano Umbro (Terni) - Centro Europeo del Toscolano di Mogol - Claudia Conte, scrittrice, conduttrice ed opinionista RAI è stata la madrina del "Festival di Napoli 2025". facebook Grazie a Maurizio Mancianti e alla sua associazione culturale, ho partecipato alla presentazione del libro “La Voce di Iside” di Claudia Conte, a Firenze, per parlare adolescenza, giovani, difficoltà e speranza nel futuro. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.