Addio al vecchio Launchpad | Canonical rivoluziona Ubuntu

Canonical ha annunciato il restyling di Launchpad, la piattaforma utilizzata per la gestione dei progetti e delle versioni di Ubuntu. La modifica riguarda l'interfaccia delle pagine dedicate alle serie, con l'obiettivo di renderle più moderne e accessibili. La nuova versione di Launchpad sarà disponibile a breve, con aggiornamenti che interesseranno anche altre sezioni della piattaforma. La società conferma così il suo impegno nel migliorare gli strumenti di sviluppo e collaborazione.

? Cosa sapere Canonical avvia il restyling di Launchpad per modernizzare l'interfaccia delle pagine delle serie.. Enzo Deng punta a migliorare la produttività dei collaboratori del progetto Ubuntu.. Canonical avvia il rinnovamento di Launchpad con un restyling della pagina dedicata alle serie, puntando a eliminare l’obsolescenza grafica che affligge la piattaforma di gestione dei PPA e della collaborazione per lo sviluppo Ubuntu. L’annuncio segna l’inizio di un percorso volto a modernizzare l’interfaccia utente del servizio, fondamentale contribuisce all’ecosistema open source. Il primo intervento si concentra proprio sulle pagine delle serie, trasformate per offrire una navigazione più rapida e funzionale rispetto alla versione precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al vecchio Launchpad: Canonical rivoluziona Ubuntu Notizie correlate Addio al volante meccanico: Mercedes EQS rivoluziona la guidaLa Mercedes EQS segna un punto di svolta tecnologico con l’introduzione dello steer-by-wire, un sistema che elimina il legame fisico tra le mani del... Valditara: addio al vecchio schema scolastico: "Non è più al passo con i tempi attuali"Per il ministro Valditara la nuova sede di Limbiate è un’opportunità fondamentale per rispondere alle esigenze di una società che cambia. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Linux su un vecchio Intel 486: l'incredibile progetto WSL9x; Ubuntu rinnova Launchpad: ecco come cambia; Linux, supporto ridotto a hardware obsoleto per colpa dell'AI?; Saldi per la Festa dei lavoratori: Office 2021 Pro a vita e Windows 11 Pro originale con sconti fino al 90%. Ubuntu rinnova Launchpad: ecco come cambiaCanonical rinnova Launchpad: nuovo design per le pagine serie e addio al vecchio stile grafico. msn.com ADDIO FORMICHE! Spargilo bene accanto al vaso o in una zona della tua casa, SPARIRANNO IN 2 SECONDI - facebook.com facebook Frattesi verso l’addio in estate: Napoli e Roma prendono informazioni x.com