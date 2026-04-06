Addio al volante meccanico | Mercedes EQS rivoluziona la guida

La Mercedes EQS introduce lo steer-by-wire, un sistema che sostituisce il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Questa tecnologia rappresenta un cambiamento nel modo di guidare, eliminando il tradizionale collegamento fisico tra il conducente e le ruote anteriori. La vettura si distingue per questa novità, che modifica le modalità di controllo e gestione della dinamica di guida.

La Mercedes EQS segna un punto di svolta tecnologico con l’introduzione dello steer-by-wire, un sistema che elimina il legame fisico tra le mani del conducente e le ruote anteriori. Questa innovazione trasforma la guida in un processo interamente elettronico, ottimizzando la precisione e la fluidità di ogni manovra. Il nuovo assetto digitale permette di gestire il veicolo con estrema naturalezza, interpretando ogni input dell’utente per tradurlo in movimenti immediati. Nei contesti urbani, la fatica al volante si riduce drasticamente, rendendo le operazioni di parcheggio molto più agili poiché non è più necessario incrociare le braccia durante le sterzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al volante meccanico: Mercedes EQS rivoluziona la guida Mercedes EQS introduce lo steer-by-wire(Adnkronos) – Con la nuova Mercedes EQS, la Casa tedesca introduce lo steer-by-wire, una tecnologia destinata a ridefinire il rapporto tra guidatore... Una guida ’stupefacente’. Cannabis al volante: maxi multa e addio patenteAlla guida di un camion da ore senza fermarsi, senza rispettare i limiti di velocità, fumando cannabis. Is a USED Mercedes-Benz EQS a TERRIBLE IDEA