Il ministro Valditara ha annunciato l'addio al vecchio schema scolastico, affermando che non risponde più alle esigenze attuali. La nuova sede di Limbiate viene considerata un’opportunità importante per adattare l’istruzione alle mutate esigenze della società. La struttura rappresenta un passo avanti per aggiornare i modelli educativi e migliorare l’offerta formativa.

Per il ministro Valditara la nuova sede di Limbiate è un’opportunità fondamentale per rispondere alle esigenze di una società che cambia. "La formazione è il motore della società e la scuola ha due finalità: educare alla libertà e favorire l’immissione al mondo del lavoro", ha detto Valditara aggiungendo che il sostegno agli istituti tecnici superiori è la risposta concreta alle esigenze degli imprenditori italiani. "Ogni volta che mi confronto con gli imprenditori ci chiedono impegno su fisco, burocrazia e formazione, dobbiamo far crescere questo tipo di istruzione, per riconoscere le diverse intelligenze e superare uno schema scolastico non più al passo con i tempi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valditara: addio al vecchio schema scolastico: "Non è più al passo con i tempi attuali"

Un cristianesimo al passo con i tempi perde valore e non è più necessarioO la fede è sale, ovvero lotta contro la corruzione e ha sapore, o è destinata a svanire.

Santanchè: "Al lavoro con Valditara per cambiare il calendario scolastico"L'idea è quella di uniformarlo a quello più diffuso in Europa, dove le vacanze sono dilazionate e distribuite in modo equilibrato lungo tutto l'anno...

