Roma piange Antonino Zichichi, il fisico che si è spento a 96 anni. È stato un punto di riferimento nel campo della fisica delle particelle, ma anche un personaggio noto per le sue battaglie contro l’astrologia e le superstizioni. Zichichi ha criticato spesso Darwin e il cambiamento climatico, portando avanti le sue convinzioni con fermezza. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza e della divulgazione.

Roma, 9 febbraio 2026 – Mondo della scienza in lutto. È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una 'Hiroshima culturale'. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. Le teorie. Zichichi è stato una figura molto controversa all'interno della comunità scientifica, per il suo credo cattolico, per la sua aspra critica alla teoria darwiniana dell'evoluzionismo, che ha sempre considerato priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica, e per una posizione apertamente negazionista nei confronti della relazione tra attività umane e cambiamento climatico, sostenendo l'inaffidabilità dei modelli matematici utilizzati negli studi sul tema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Antonino Zichichi, addio al fisico delle particelle che criticò Darwin e il cambiamento climatico

È morto Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani.

È scomparso ieri il fisico Antonino Zichichi, aveva 96 anni.

