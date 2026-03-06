Pettinavo gli amici prima della disco | dalle forbici per gioco al giro del mondo | così Ilias a 23 anni è già un mago delle chiome

A 23 anni, Ilias ha iniziato a tagliare i capelli quasi per scherzo, usando un rasoio domestico per sistemare le teste dei suoi amici prima di uscire in discoteca. Nel tempo, questa passione si è trasformata in qualcosa di più grande, portandolo a viaggiare in tutto il mondo con le sue abilità di hairstylist. Oggi, è considerato un vero e proprio esperto nel settore delle acconciature.

A tagliare i capelli ha cominciato quasi per gioco e poi è partito per New York, Londra, Australia e il Sud Est Asiatico. Un giro del mondo per imparare i segreti dei grandi maestri dell'acconciatura. Oggi è tornato in Brianza per dare forma al suo progetto A tagliare i capelli ha cominciato quasi per gioco, con un rasoio che aveva in casa e che usava per sistemare la testa dei suoi amici nel fine settimana, prima della discoteca. Di fatto un mero passatempo che, con l'andare del tempo, è diventato però una passione ineludibile. Tanto da farlo decidere a lasciare gli studi di ragioneria e di buttarsi. Laureati in "fuga" da Monza: "Guadagnavo 1. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Martina, 23 anni: “Un test-gioco in classe sulla storia delle Olimpiadi, così sono diventata volontaria dei Giochi”LIVIGNO (Sondrio) – Martina Ielitro è di Sondalo, ha 23 anni e l’entusiasmo tipico della sua età ma anche serietà e competenza.

La truffa delle case vacanze fantasma, 4 anni al ‘mago’ del raggiroRimini, 28 gennaio 2026 – Si è concluso con una condanna a 2 anni e 10 mesi processo a carico del 60enne barese accusato di aver messo in piedi un...