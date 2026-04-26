Addio al giovane agente di Napoli | lutto e solidarietà a Marano

Un giovane agente di polizia di Napoli è deceduto improvvisamente a Marano a causa di un malore. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, mentre le esequie sono programmate per domenica 26 aprile presso una parrocchia locale. La sua scomparsa ha portato alla luce il lutto condiviso e la solidarietà di chi lo conosceva. La questura ha confermato il decesso e ha espresso vicinanza alla famiglia dell’agente.

? Cosa sapere Francesco Schiavone, agente della Questura di Napoli, muore per malore a Marano.. Le esequie si terranno domenica 26 aprile presso la parrocchia S. Ludovico D'Angiò.. Il malore improvviso che ha colpito Francesco Schiavone a Marano di Napoli ha causato la scomparsa del trentottenne, agente in servizio presso la Questura di Napoli, lasciando l’intera forza di polizia in uno stato di profondo sconcerto. La notizia della morte del giovane poliziotto è giunta con violenza, interrompendo una vita dedicata al servizio pubblico. Le esequie sono programmate per questa domenica 26 aprile 2026 alle ore 16.30, con la cerimonia religiosa che si terrà nella parrocchia S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al giovane agente di Napoli: lutto e solidarietà a Marano Notizie correlate Leggi anche: Il Teatro della Solidarietà torna a Marano di Napoli Sorso in lutto: addio alla giovane madre AntonellaSorso si prepara a salutare Antonella Piana, una giovane madre la cui improvvisa scomparsa ha scosso l’intera comunità locale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L'Arabia Saudita ha scelto il Ct per il Mondiale: sostituirà Renard; Sfascia una panca in questura e colpisce gli agenti: 20enne arrestato; Roma, 13enne precipita dal secondo piano e muore. Trovato un biglietto di addio: Sono stanco della scuola. Indaga la polizia; Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze per toccare le parti intime: danni per 5000 euro (per un addio al nubilato). Calciomercato Inter, Dumfries cambia ancora agente e continua il pressing su GiovaneNemmeno il tempo di un anno, che Denzel Dumfries ha deciso di cambiare nuovamente agente. Addio a Jorge Mendes per l'esterno nerazzurro, adesso out per infortunio. L'ex PSV ha deciso di affidarsi ad ... m.tuttomercatoweb.com ‘L’addio al nubilato’ - Camilla Sten - Fazi editore Thriller appena terminato di leggere; flashback tra la storia di 4 amiche sparite da un viaggio su un’isola isolata del Mar Baltico ed un addio al nubilato dieci anni dopo - nello stesso posto - di alcune amiche, tra - facebook.com facebook Addio al "Mago delle Vedove", morto Virgili l'uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma x.com