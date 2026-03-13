Sorso si trova in lutto per la perdita di Antonella Piana, una giovane madre che è deceduta improvvisamente. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando molti sgomenti e sconvolti. La città si prepara a rendere omaggio alla memoria di Antonella.

Sorso si prepara a salutare Antonella Piana, una giovane madre la cui improvvisa scomparsa ha scosso l’intera comunità locale. Il funerale è fissato per domani, 14 marzo, alle ore 15:30 nella parrocchia di San Pantaleo, dove amici e parenti renderanno omaggio a una donna ricordata per la sua bontà e il suo sorriso. Laddove la vita si spezza prematuramente, emerge un vuoto che le relazioni umane cercano di colmare con il ricordo condiviso. La notizia della perdita ha generato un profondo dolore nel paese, evidenziando quanto stretta sia la rete sociale in queste realtà sarde. Antonella lascia dietro di sé un marito sposato da diversi anni e un figlio ancora molto piccolo, lasciando una famiglia privata del suo affetto quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorso in lutto: addio alla giovane madre Antonella

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