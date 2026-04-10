Il Teatro della Solidarietà torna a Marano di Napoli

Il Teatro della Solidarietà tornerà a Marano di Napoli il 23 aprile 2026 alle ore 19:30. L’evento si svolgerà presso la Parrocchia SS Immacolata e rappresenta la seconda edizione di questa iniziativa. Il tema dell’appuntamento è “Fiabe in Festa – Piccoli attori, grande cuore”, e si propone di mettere in scena spettacoli teatrali interpretati da bambini. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di promuovere l’arte e sostenere iniziative sociali.

Un appuntamento che unisce arte, emozione e solidarietà. Il prossimo 23 aprile 2026 alle ore 19:30, il Teatro della Parrocchia SS Immacolata di Marano di Napoli ospiterà la seconda edizione del Teatro della Solidarietà, dal titolo “Fiabe in Festa – Piccoli attori, grande cuore”.Protagonisti della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la... Leggi anche: Un Mondo di Solidarietà - Gran Galà della Città di Napoli al Teatro Mediterraneo Temi più discussi: Teatro e solidarietà a Gallarate con lo spettacolo Forza ragazze, tutte in posa!; Firenze celebra 40 anni della Compagnia RDL tra teatro e solidarietà; Taranto, al Teatro Orfeo La Sera dei Miracoli: arte e solidarietà per i piccoli guerrieri; Spettacoli e sapori tipici: così l’associazione cusiana Gente del Sud aiuta chi ha bisogno. Marano di Napoli, Fiabe in Festa – Piccoli attori, grande cuore: torna il Teatro della Solidarietà con la II EdizioneMarano di Napoli, 10 Aprile – Un appuntamento che unisce arte, emozione e solidarietà. Il prossimo 23 aprile 2026 alle ore 19:30, il Teatro della Parrocchia ... sciscianonotizie.it Teatro e solidarietà a Gallarate con lo spettacolo Forza ragazze, tutte in posa!Sabato 18 aprile il Teatro del Popolo ospita una brillante commedia in due atti scritta da Sabrina Norcini e Laura Galasso con l'obiettivo di raccogliere fondi per la prevenzione oncologica ... varesenews.it Capaci, la Passione continua a emozionare: nuovi scatti dal Teatro Jolly Il sipario è calato, ma l’eco della solidarietà non si ferma. Dopo il grande successo di ieri sera, abbiamo ricevuto altri splendidi scatti firmati da Paolo D'Agostino, che immortalano l'int - facebook.com facebook