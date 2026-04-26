? Cosa sapere Lo scenografo Dean Tavoularis è morto a 93 anni in un ospedale di Parigi.. Il collaboratore storico di Francis Ford Coppola ha creato i mondi de Il Padrino.. Parigi è diventata il luogo del commiato per Dean Tavoularis, scomparso all’età di 93 anni in un ospedale della capitale francese per cause naturali. La notizia ha colpito profondamente l’ambiente cinematografico, portando Francis Ford Coppola a manifestare pubblicamente il dolore per la perdita di un collaboratore storico e di un amico intimo, che ha rappresentato per decenni il pilastro visivo delle sue opere più iconiche. Il critico e scrittore Jordan Mintzer ha diffuso l’annuncio della morte dell’artista, che aveva condiviso con lo stesso autore un volume dedicato alle loro conversazioni pubblicato nel 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al genio che ha creato i mondi di Coppola: muore Tavoularis

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